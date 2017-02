Rugnummers zijn in de war: Cant is De Jong, Peeters is Toon Aerts

Reporters De geblesseerden De Jong en Aerts staan toch op de startlijst. De geblesseerden De Jong en Aerts staan toch op de startlijst.

Het veldritseizoen loopt op zijn laatste benen en dan sluipen er al eens wat foutjes in de administratie. Toen Sanne Cant haar rugnummer ging afhalen in Hoogstraten, kreeg ze het exemplaar van ex-wereldkampioene Thalita de Jong. Op het rugnummer van Rob Peeters stond er "Toon Aerts", die geblesseerd is. Yorben Van Tichelt rijdt met "Yu Takenouchi" op zijn rug.