Coucke stunt weer en trakteert zaterdag alle fans: "En als we winnen is het Happy Hour"

Morgen neemt Oostende het in de eigen Versluys-arena op tegen KV Mechelen - een concurrent in de strijd om Play-off I - en daarom hoopt de kustploeg op een vol huis. "We verwachten iedereen in opperbeste stemming", klinkt het op de website. Met een gratis drankbonnetje voor elke fan zal dat geen probleem zijn.

Maar daar blijft het niet bij. "Want als we winnen, is het Happy Hour en krijg je voor deze bon niet één, maar twee gratis consumpties." Zo hoopt de KVO-baas de fans 90 minuten hun ploeg te zien vooruitstuwen.