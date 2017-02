Boze Mourinho snauwt BBC-journalist af en bolt het af

José, wat is jouw analyse van vanavond?

"We hebben niet gescoord. Dan kun je niet winnen."

Hun doelman was in topvorm?

"Ja, hij was goed."

Wat had beter gemoeten om meer kansen te creëren?

"We hadden moeten scoren en we hadden meer speeltijd moeten krijgen. Als we in totaal 35 of 40 minuten écht gespeeld hebben in de hele match, zal het veel geweest zijn."

"Hull heeft de scheidsrechter getest om na te gaan hoe ver het kon gaan. Ze vechten tegen degradatie, elk punt dat ze behalen is goud waard. Daar heb ik geen kritiek op, dat begrijp ik."

Hoe had de ref hen dan moeten aanpakken?

"Als je niets van voetbal kent, moet je hier niet met een microfoon komen staan."