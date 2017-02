Standard zag deze winter Beni Badibanga verkassen naar Roda JC, de Nederlandse club uit Kerkrade. Maar de aanvaller moet zijn geografische kennis nog wat aanscherpen. Toen een NOS-journalist aan Badibanga vertelde dat ze veel verwachten van hem in Kerkrade, antwoordde de voormalige Standard-spits: "In wat? Wat is kerklaar?"