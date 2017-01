Het museum van Albert: twee WK-fietsen van Van Aert, inclusief modder

Niels Albert is naast ploegleider ook uitbater van een fietsenwinkel in zijn thuisdorp. Daar stelt hij nu met veel trots de twee, nog ongewassen, fietsen voor waarmee zijn pupil wereldkampioen werd. Wie de modder van Zolder en Bieles dus eens van dichtbij wil gaan bekijken, moet dus in Tremelo zijn. Het enige probleem? Als Van Aert nog tien wereldtitels verzamelt, moet Albert zijn winkel wel wat uitbreiden.