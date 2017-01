Mo Farah vraagt zich af of hij nog naar zijn vrouw en kinderen mag in de VS

Ik betaal mijn belastingen en voed mijn kinderen op in een land dat ze als het hunne beschouwen. Nu vertellen ze mij dat we niet langer welkom zijn.

Mo Farah dreigt één van de vele slachtoffers te worden van de maatregel. De in Somalië geboren Brit woont al zes jaar met zijn vrouw en vier kinderen in Portland (Oregon), aan de westkust van de VS.

Momenteel traint Farah in Ethiopië en is hij niet zeker dat hij nog naar huis kan. "Ik ga mijn kinderen moeten vertellen dat papa misschien niet thuis komt", aldus Farah.

"Ik ben een Britse burger die zes jaar in de VS woont. Ik werk hard, betaal mijn belastingen en voed mijn kinderen op in een land dat ze als het hunne beschouwen. Nu vertellen ze mij en vele anderen dat we niet langer welkom zijn."