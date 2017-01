Mulder ontroerd: "Trainer van Gijon weigert ontslagpremie van 4 miljoen euro"

Gijon beleeft beroerde tijden in de Primera Division. Na 19 speelronden bekleedt het team de op twee na laatste plaats in de rangschikking. Als Gijon daar eindigt, degradeert het na dit seizoen naar de tweede klasse.

Trainer Abelardo Fernandez gooide vorige week de handdoek in de ring. Jan Mulder opteerde in Extra Time als zijn Moment van de Week voor een "ontroerend moment in de geschiedenis van het wereldvoetbal".

"Deze coach ziet af van een ontslagvergoeding van 4 miljoen euro... Ik vind dit heel mooi en juist."