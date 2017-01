Dankjewel voor het kaartje uit Alicante, Waasland-Beveren!

"Beste Sporzavrienden,

na zo'n fantastische oproep met vraag naar 'vakantiekaartjes', kunnen wij vanuit Waasland-Beveren niet anders dan toegeven. Het was fijn om de Sporzaman in Spanje toch eens op bezoek te krijgen, hopelijk de start van vele reportages en hoogtepunten! ;-) Op het moment dat jullie dit lezen, leveren wij opnieuw hard labeur op de Freethiel in temperaturen die zo'n 15 à 20 graden lager liggen...

Hopelijk tot binnenkort op de Freethiel! Groeten, W-B."