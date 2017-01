VRT ???media.video.type.mz_vod??? Spelers van Anderlecht brengen bezoekje aan het Autosalon Spelers van Anderlecht brengen bezoekje aan het Autosalon

Naar goeie gewoonte trokken de spelers van Anderlecht ook dit jaar weer naar het Autosalon in Brussel. Ze gingen er op de foto met de fans, maar testten ook eens de nieuwste modelletjes. Of iemand ook zijn chequeboek heeft bovengehaald, konden we niet achterhalen.