NAC-fans moedigen nieuwe coach Vreven aan met spitsvondig spandoek

Stijn Vreven wordt in Nederland nog vaak de indiaan genoemd, omdat hij tijdens zijn spelerscarrière bij onze noorderburen doorgaans met lange haren speelde en openlijk over zijn passie voor de indianen sprak. Zijn wilde haren is Vreven inmiddels al een tijdje kwijt, maar zijn bijnaam is wel blijven hangen.

Winnetou is de bekende indiaan uit de jongensboeken van Karl May. Eerst was deze Apachenleider de vijand van Old Shatterhand, later werden ze onafscheidelijke vrienden.