Auw! Wawrinka mept tennisbal in edele delen van tegenstander

Sport is hard... en dat heeft Martin Klizan op de Australian Open aan den lijve mogen ondervinden. Bij 4-4 in de 5e set ramde Stan Wawrinka het balletje tegen de edele delen van de Slovaak. Wawrinka toonde meteen medelijden en troostte de onfortuinlijke Klizan, die kermend door zijn knieën was gezakt. Klizan verloor uiteindelijk met 6-4, 4-6, 5-7, 6-4 en 4-6.