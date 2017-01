Trebel past Twitter aan in Anderlecht-kleuren en bedankt...AA Gent

VRT Adrien Trebel is al helemaal thuis bij Anderlecht Adrien Trebel is al helemaal thuis bij Anderlecht

Als voetballer tel je in bepaalde milieus alleen mee als je ook je sociale media onderhoudt. Adrien Trebel is er zo eentje. De Franse middenvelder was er vanmiddag na zijn transfer van Standard naar Anderlecht als de kippen bij om zijn Twitter-account te updaten.