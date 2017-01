Mourinho zorgde voor een komische noot tijdens de persconferentie. Mourinho zorgde voor een komische noot tijdens de persconferentie.

Als je je gsm gebruikt om een persconferentie van José Mourinho op te nemen, kan je er maar beter voor zorgen dat je even niet bereikbaar bent. Op de wekelijkse persbabbel werd de trainer van Manchester United onderbroken door telefoongerinkel en dat leverde komische taferelen op. De Portugees beantwoordde de oproep en gaf de smartphone even later door aan een verlegen journalist.