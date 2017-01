Straffe stoot: 15-jarige studente doet monden opvallen met harde dunk

Francesca Belibi (1,85m) is een studente aan de Regis Jesuit High School in Aurora, Colorado (VS). In de wedstrijd tegen Grand Junction veroverde ze de bal, dribbelde het halve veld over en ramde de bal door de ring. Het publiek ging zo hard uit de bol dat de coach een time-out moest vragen.

"Het was geweldig. Ik onderschepte de bal en besloot er gewoon voor te gaan. Het was de eerste keer dat ik het in een wedstrijd probeerde. Ik besefte pas wat ik gedaan had toen iedereen begon te schreeuwen en de coach een time-out aanvroeg. Iedereen sprong op mij. Het was leuk", lacht Belibi.