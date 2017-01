Bradley Wiggins gaat schansspringen (voor tv-programma)

Wiggins waagt zich aan verschillende wintersporten. Wiggins waagt zich aan verschillende wintersporten.

Bradley Wiggins heeft zijn fiets nog maar net opgeborgen of hij heeft al weer een nieuwe sportieve uitdaging gevonden. Voor een Brits tv-programma gaat de olympische kampioen zich onderdompelen in de wintersporten. In "The Jump" waagt hij zich onder andere aan het schansspringen.