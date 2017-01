Bruidegom Bashir Abdi (l) en sterreporter Mo Farah (r) Bruidegom Bashir Abdi (l) en sterreporter Mo Farah (r)

Olympiër en voormalig Belgisch kampioen veldlopen Bashir Abdi is in het huwelijksbootje gestapt met zijn Nimo. Soulmate en meervoudig olympisch kampioen Sir Mo Farah was een van de gasten op het trouwfeest. De Britse langeafstandsloper streamde de openingsdans op zijn Facebook.