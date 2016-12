Grappig beeld in NCAA: speler schuift als spion aan bij teamoverleg van rivaal

Georgia had de boel onder controle bij een 81-92-stand naar het einde van zijn uitwedstrijd in de Auburn Arena. Toen de coach zijn spelers bijeenriep om een fase te bespreken, schoof eentje van Auburn bij. Hij werd mee in de kring genomen, zonder dat iemand iets doorhad. Maar zelfs die spion kon het tij niet meer keren: Auburn verloor voor de derde keer dit seizoen, voor het eerst in de eigen hal.