Wiggins: topper op de baan en de weg, maar van veldrijden had hij geen kaas gegeten

Bradley Wiggins nam gisteren definitief afscheid van zijn fiets. François Lamiraud, een ex-renner en commentator bij Eurosport, besloot de Brit uit te zwaaien met een filmpje uit de oude doos.

Daarin is te zien hoe de renners van FDJ, de ploeg waar Wiggins begon als prof, klaargestoomd worden voor Parijs-Roubaix. Sportief directeur Marc Madiot stuurde zijn renners daarvoor het veld in. Een jonge Bradley Wiggins komt nogal knullig ten val en is duidelijk geen fan.