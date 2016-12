Inbrekers stelen paspoort van Nuytinck uur voor vertrek: "Daar gaat onze vakantie samen"

Na de 0-2-zege in Charleroi maandag kon Nuytinck met een vrolijk gemoed op vakantie vertrekken met zijn vriendin Nicoletta Daniolos. Maar dat liep even anders. Nuytinck doet het verhaal op Instagram.

"Ongelooflijk. Eindelijk was de dag dat we naar Dubai zouden gaan aangebroken. Een uur voor vertrek werd er ingebroken in mijn auto. Tas, paspoort, laptop en alles gestolen."

"Eenmaal op Schiphol aangekomen werd ons verteld dat we met een nooddocument geen toegang zouden krijgen tot Dubai. Daar gaat onze welverdiende vakantie samen."