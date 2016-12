@tourdownunder Peter Sagan en vrouwlief Katarina vertoeven al down-under. Peter Sagan en vrouwlief Katarina vertoeven al down-under.

Drie weken voor de start van de Tour Down Under is Peter Sagan al aangekomen in Adelaide. "Ik kan beter hier fietsen dan thuis op de hometrainer", zegt de wereldkampioen aan SBS. De guitige Slovaak en vrouw Katarina smolten in de Australische warmte al voor enkele kangoeroebaby's.