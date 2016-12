VIDEO: Rapper Paul Pogba vermaakt zich tijdens België-Wales

Dat Manchester United-middenvelder Paul Pogba muzikaal is aangelegd, wisten we al langer. Nu zijn in een documentaire over de Franse nationale ploeg tijdens het Europees kampioenschap (Au coeur des Bleus) zijn zangkwaliteiten nogmaals boven water komen drijven.

Tijdens de kwartfinale België-Wales verblijdde Pogba zijn kamergenoot Antoine Griezmann met een geïmproviseerde versie van "The Message" van Grandmaster Flash. Aan het begin van de tweede helft speelden Yannick Carrasco en Marouane Fellaini een hoofdrol in zijn zangstonde.