Hilarisch: Thiago denkt dat kerstman een ploegmaat is

Thiago verwart een kerstman met een linksback. Thiago verwart een kerstman met een linksback.

Thiago Alcantara dirigeerde Bayern München met een sterke prestatie naar de zege in de topper tegen Leipzig. De Spanjaard zorgde ook voor het grappigste moment van de match. Snel draaien en spelen is een handelsmerk van Thiago, maar dan mag er natuurlijk geen kerstman in je ooghoek opduiken in dezelfde kleuren als je ploegmaats.