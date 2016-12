Museeuw na 24 uur fietsen: "Mens is niet gemaakt om zo lang op 'derrière' te zitten"

Ik denk veel na over wat er in de wereld gebeurt, hoe fout het allemaal gaat. Dit was een statement dat we moeten proberen om daar iets aan te doen.

Radio 2 Oost-Vlaanderen ging vanmorgen om 7.45u langs voor een stand van zaken. "Tussen 4 en 5 uur was het superzwaar en dacht ik: het hoeft voor mij niet meer, ik ga beneden in de zetel liggen", vertelde Museeuw.

"Ik heb veel nagedacht op de fiets en ik doe dat nog. Ik denk veel na over wat er in de wereld gebeurt, hoe fout het allemaal gaat. Dit was een statement dat we moeten proberen om daar iets aan te doen. Maar ik steek niet weg dat het voor mij ook een persoonlijke uitdaging is."

"We hebben publiek gehad tot 5u en op een bepaald moment was er zelfs een feestje. Toen ging de tijd snel, tot iedereen naar huis ging. Maar nu zitten we weer in leuk gezelschap voor de laatste uren."

Om 10u zat het erop voor Museeuw, die beloond werd met een welverdiende massage. Maar of er volgend jaar een tweede editie komt, dat is twijfelachtig. "Ik ga volgend jaar een andere uitdaging aan. Ik heb het onderschat. Een mens is niet gemaakt om 24 uur op zijn derrière te zitten", klinkt het.