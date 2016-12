Jelle Vossen: "Die snoeiharde beats in de kleedkamer? Die zijn van mij"

Jelle Vossen stond na de 1-4 van Club Brugge in Eupen goedgemutst de media te woord. Op het einde van het gesprek met onze Sporza-reporter ging het over de muziek die tot buiten de kleedkamers te horen was.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Jelle Vossen stond na de 1-4 van Club Brugge in Eupen goedgemutst de media te woord. Op het einde van het gesprek met onze Sporza-reporter ging het over de muziek die tot buiten de kleedkamers te horen was.