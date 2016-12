Phelps draagt zijn 23 gouden medailles tegelijk voor Sports Illustrated: "Echt zot"

Niemand verzamelde meer eremetaal op de Olympische Spelen dan de 31-jarige zwemmer. Naast 23 gouden, zijn daar ook nog drie zilveren en twee bronzen exemplaren bij. Zijn topjaar was Peking 2008, waar hij acht keer goud haalde en zo het record van zijn zwemmende landgenoot Mark Spits (7) verbeterde.

Phelps haalde zes keer goud in Athene 2004, acht keer in Peking 2008, vier in Londen 2012 en nog eens vijf in Rio 2016. Die 23 gouden medailles sieren de voorpagina van het decembernummer van het beroemde sportblad. Phelps is er terecht trots op: "Eigenlijk is het echt zot..."