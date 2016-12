Huidig Tottenham-stadion begint aardig in de weg van het nieuwe te staan

Nog dit: Tottenham speelt op 23 februari op Wembley de terugwedstrijd van de 1/16e finales in de Europa League tegen AA Gent. AA Gent heeft voor die wedstrijd 4.000 tickets gekregen van de Engelse club. Wanneer de verkoop in Gent precies van start gaat, is nog niet bekend. Info over de prijs is er wel al: de tickets zullen 10 pond per stuk kosten.