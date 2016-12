VIDEO: Feeërieke trouwbeelden van Michael en Nicole Phelps in Mexico

@taylorchien Michael Phelps trouwde op 29 oktober met zijn Nicole in Cabo, in Mexico. Michael Phelps trouwde op 29 oktober met zijn Nicole in Cabo, in Mexico.

Michael Phelps heeft de pers twee keer in snelheid genomen over zijn huwelijk: in juni trouwde de zwemvedette al voor de wet met zijn Nicole, eind oktober was er een trouwceremonie in Mexico. Van die laatste - in het paradijselijke Cabo - maakte hij gisteren een filmpje wereldkundig. Mét felicitaties en dankbetuigingen voor de filmmaker, die een knap werkstukje afleverde. Oordeel zelf.