Veel notabelen bij de Tourpassage in 2007.

In 2019 zullen de eerste twee ritten van de Tour volledig over Belgisch grondgebied gaan. Leuk nieuws, maar zeker niet uniek. Wat weet u nog over vorige passages in ons land? Toon uw vrienden dat u de grootste Tour-kenner bent door feilloos deze 13 vragen te beantwoorden.