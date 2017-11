Bekijk Sportweekend van 12 november

Sportweekend ziet een knotsgekke ontknoping in de Superprestige in Gavere. We brengen een verslag van de GP Formule 1 van Brazilië en praten na met Delfine Persoon de dag na het verdedigen van haar wereldtitel boksen. Kevin De Bruyne uit kritiek op de tactiek bij de Rode Duivels. We praten hierover na met Peter Vandenbempt. David Goffin bereidt zich in Londen voor op de Masters, de Belgian Cats zijn in Zwitserland begonnen aan een nieuwe EK-kwalificatiecampagne en we gaan langs op het BK zwemmen. Tot slot beleeft de jonge coach Jonas De Roeck een fantastisch seizoen bij STVV.

