Nu Felipe Massa opnieuw zijn afscheid van de Formule 1 heeft aangekondigd dreigt Brazilië volgend jaar geen enkele rijder in de F1 te hebben. En dat komt hard aan in het land van Ayrton Senna. Senna kennen we allemaal, maar kent u ook deze Braziliaanse F1-rijders?