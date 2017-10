Camus, Czernia en Bolat: weet jij voor wie ze gespeeld hebben? Camus, Czernia en Bolat: weet jij voor wie ze gespeeld hebben?

Vanavond speelt rood-wit tegen rood-wit in de Jupiler Pro League, ofwel Antwerp tegen Standard. Weet jij nog wie een verleden (of heden) heeft in de eerste ploeg bij beide clubs? Bewijs je kennis in onze quiz.