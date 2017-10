Het ene stadion is het andere niet. Het ene stadion is het andere niet.

In Jekaterinenburg hebben ze een aparte manier gevonden om het WK-stadion uit te breiden tot de gewenste capaciteit. Wij zochten 10 andere WK- of EK-stadions die hetzelfde probleem hadden of om een andere reden in het oog springen. Test je kennis en speel de quiz.