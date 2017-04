Heel wat grote namen op de weg schitterden ook op de piste. Heel wat grote namen op de weg schitterden ook op de piste.

Woensdag gaat het WK baanwielrennen van start in Hongkong. De piste was in het verleden vaak een kweekvijver van toptalenten. Herken jij deze renners die op de piste goud behaalden op een WK, EK of Spelen én die ook op de weg succesvol waren?