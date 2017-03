Twee shirtjes uit de collectie van Bert Huyghe. Twee shirtjes uit de collectie van Bert Huyghe.

In Brussel stelt kunstenaar Bert Huyghe momenteel zijn kunstige kijk op enkele klassieke voetbalshirts tentoon in de exhibitie "Yay team. I know I can do it. Just put me in coach.". Weet jij welke iconische shirts hier zijn geschilderd?