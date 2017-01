2016 was een geweldig sportjaar. 2016 was een geweldig sportjaar.

Weet u welk team in 2016 de Superbowl won? En weet u ook welke Belg twee Vuelta-ritten op zijn naam schreef? Dan kent u alvast het antwoord op twee van de 100 vragen in onze pittige quiz over het voorbije sportjaar. Test hier uw kennis!