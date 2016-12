Sportliefhebbers kwamen in 2016 volop aan hun trekken. Sportliefhebbers kwamen in 2016 volop aan hun trekken.

De klassiekers, het EK, de Tour, de Spelen,... 2016 was een rijk gevuld sportjaar. Maar waar was jij tijdens al die topmomenten? Hoeveel heb jij er live gezien, gehoord of bekeken op tv, radio, online of ter plekke? Vul de checklist hieronder in en je weet meteen hoe sportverslaafd jij was het afgelopen jaar.