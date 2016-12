Eindejaarsquiz: "Welke Belg heeft verdomme nog een medaille gehaald op de Spelen?"

"Dirk Van Tichelt wint brons. Wanneer ik hem de volgende ochtend interview, staat hij voor me met een blauw oog", vertelt Vangramberen het verhaal. "Ik vroeg hem of dat iets met de feestnacht te maken had. Volgens hem had hij het blauw oog opgelopen in de kamp. Dat kan ook. Maar de volgende dag doken er wat verhalen op."

Van Tichelt geeft 's avonds zelf meer uitleg. Bekijk het fragment.