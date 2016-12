Eindejaarsquiz: "Kom ik dom over? Ja, want het plakt op je hoofd"

"Ik snap niet waarom hij begon te lopen", zegt Van Aert. "Een normale reactie bij pech in de koers is wachten op een nieuwe fiets. Het is niet omdat het de Mont Ventoux is dat je opeens je fiets mag achterlaten. Als iedereen zou beginnen te lopen in de koers zouden we vreemde koersen krijgen. In het veldrijden is dat natuurlijk anders, maar onze fiets mogen we ook niet achterlaten."

"Het was een fantastische rit met twee belgen vooraan op de Ventoux. Dat is volgens mij bijna nooit gezien, maar daar was achteraf nog weinig over te doen door de actie van Froome. Dat is jammer."