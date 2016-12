Deze kampioen had de gewoonte om met een koprol te finishen. Deze kampioen had de gewoonte om met een koprol te finishen.

Zondag begint de 35e editie van de CrossCup met de Relays in Gent. Wij doken in ons archief: kent u deze meervoudige laureaten van het regelmatigheidscriterium in het veld nog aan de hand van hun foto en palmares?