De VAR zorgt niet alleen in ons land voor commotie.

Zowel in Real-Bayern eergisteren als in Roma-Liverpool gisteren ging de (ontbrekende) videoref over de lippen bij een aantal spelbepalende fases. Wat vind jij: moet de belangrijkste clubcompetitie ter wereld een VAR hebben?