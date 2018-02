Welk van deze momenten kiest u? Welk van deze momenten kiest u?

Woensdag wordt het veldritseizoen feestelijk afgesloten in Waregem, volgende week is er nog de Sluitingsprijs in Oostmalle. Hoog tijd om een keer terug te blikken: wat was uw hoogtepunt? U kunt kiezen in de categorieën "sportief" en "extrasportief".