Philippe Muyters, Vlaams minister van Sport, droomt van een WK wielrennen in Vlaanderen. "Het is al van 2002 in Zolder geleden dat we het WK hier hebben georganiseerd." Als Vlaanderen het WK binnenhaalt, van welke stad of gemeente droomt u dan?