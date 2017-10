Een polsband voor sporters, zoals bij RC Genk, hoort dat erbij?

Het polsbandje, met de naam Whoop, is ingevoerd in Genk. "De Whoop is een trainingsinstrument dat Genk aanreikt aan zijn spelers om hun lichaam beter te leren kennen en op te volgen. Het item is een onderdeel van de uitgebreide fysieke begeleiding van de spelersgroep, net zoals voedings- en trainingsschema’s, polar, gps-trackers op het veld, enzovoort", zegt Genk.

"Dit polsbandje waarschuwt wanneer een voetballer te weinig geslapen heeft of zijn rust niet respecteert. Je kan het misschien beschouwen als een enkelband, maar het is een evolutie in het voetbal die niet tegen te houden is", zegt KV Oostende-ploegdokter Chris Goossens.

Ongeveer de helft van de Genk-spelers draagt zo'n polsbandje. "We verplichten niemand", zegt Genk. "Het bandje wordt vooral gesmaakt door de jongere spelers. De vergelijking met een enkelband slaat nergens op, al was het maar omdat de spelers het bandje aan- en uittrekken wanneer ze willen."



Volgens sommigen worden de spelers in hun privacy aangetast. Wat vindt u? Neem deel aan onze poll.