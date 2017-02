POLL: Axelle Dauwens en Dries Mertens zijn jullie favoriete Valentijntje

Dries Mertens en Axelle Dauwens, het droomkoppel van de Sporza-surfer. Dries Mertens en Axelle Dauwens, het droomkoppel van de Sporza-surfer.

Naar aanleiding van Valentijn peilden we in een wat ludiekere poll naar jullie favoriete date uit de Belgische sportwereld. Bij de vrouwen won Axelle Dauwens nipt voor Imke Courtois. Bij de mannen was het minder spannend: Dries Mertens had een straatlengte voorsprong.