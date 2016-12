De Duitser kon het niet appreciëren dat de Belg hem in de weg reed op het WK. De Duitser kon het niet appreciëren dat de Belg hem in de weg reed op het WK.

De voorbije week kon u uw stem uitbrengen in onze eindejaarspoll. In de negende categorie "Ambras in de klas" koos u voor John Degenkolb op het WK in Qatar. 25.482 Sporza-surfers brachten hun stem uit.