Doe mee met het Sporza FIFA-toernooi en neem het op tegen de e-gamer van Anderlecht

Op zaterdag 21 oktober kunt u terecht in de Krook in Gent voor de Digitale Doe-beurs van de VRT. Sporza organiseert er een FIFA18-toernooi. Zin om mee te spelen? Schrijf je nu in.