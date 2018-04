Deze ochtend kreeg ik geen goed gevoel met de wagen. De remmen reageerden niet efficiënt. De aanpassingen die tijdens de middag werden doorgevoerd gingen in de goede richting. Ogier is heel snel en we moeten er ons bij neerleggen dat wij hem op dit moment niet aankunnen. Zaterdag gaan we Ogier zo goed als mogelijk proberen aan te vallen, maar ons eerste doel is deze tweede plaats vasthouden." Thierry Neuville 20:34 ◀

Neuville rukt op naar plaats 2 Na de eerste volledige dag staat Thierry Neuville (Hyundai) voorlopig tweede in de Rally van Corsica. Onze landgenoot volgt op iets meer dan 33 seconden van leider Sébastien Ogier (Ford). Kris Meeke (Citroën) maakt het voorlopige podium vol. 17:46 ◀

VRT Neuville staat voorlopig 3e in de WK-rally van Corsica 13:46 ◀

Ik ben absoluut niet tevreden. Ik ben zeer ontgoocheld. We hebben enorm veel last van onderstuur, de wagen danst over de weg en werkt niet zoals het hoort. De afstelling van de auto is helemaal verkeerd. Er wacht ons heel wat werk. Het is een moeilijke start van de rally maar het is niet anders. We moeten verder. Thierry Neuville 12:38 ◀

Opgave voor Loeb Sébastien Loeb was de enige die in de 1e rit min of meer in de buurt kon blijven van z'n landgenoot Ogier, maar in de 2e rit verging het hem minder goed. Hij ging al na 400 meter van de baan en moest opgeven. "De banden zullen te koud geweest zijn. Sébastien gleed van de weg en kwam in de berm terecht", klinkt het bij Citroën. 12:35 ◀

Ogier grijpt de macht, Neuville staat derde Sébastien Ogier staat na twee klassementsritten aan de leiding op Corsica. De Franse wereldkampioen heeft 21,2 seconden voorsprong op eerste achtervolger Kris Meeke. Thierry Neuville, vorig jaar eindwinnaar op Corsica, staat voorlopig 3e op 23,4 seconden. 12:26 ◀

Volledig op asfalt, vorig jaar won Neuville De rally van Corsica is na Monte Carlo, Zweden en Mexico de eerste die volledig op asfalt gereden wordt. Vorig jaar won Neuville er. Vrijdag worden er vier klassementsritten gereden, zaterdag zes en zondag wordt de rally afgesloten met nog eens twee ritten tegen de tijd. 13:42 ◀

Shakedown ✅

3rd fastest on the board with a time of 4:03.8. Back to service now.

Next? ➡️ The Ceremonial Start organized in Bastia tonight. #TourdeCorse #HMSGOfficial #WRC #TN #NG pic.twitter.com/47hB9Gy7ES — Thierry Neuville (@thierryneuville) April 5, 2018 13:42 ◀

Goed begin van Neuville Thierry Neuville (Hyundai) heeft donderdag de derde tijd neergezet in de shakedown voor de Rally van Corsica. Onze landgenoot deed over de 5,45 kilometer drie seconden langer dan de Brit Kris Meeke (Citroën). De tweede plek is voorlopig in handen van de Noor Andreas Mikkelsen, ploegmaat van Neuville bij Hyundai. 13:40 ◀