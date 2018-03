WK-leider Thierry Neuville: "We zitten weer op schema"

Vorig jaar begon Thierry Neuville het WK met uitschuivers in Monte-Carlo en Zweden. Eind januari ging het opnieuw fout voor onze landgenoot in Monte-Carlo, maar in Zweden was hij wél bij de les.

"De start van het WK in Monte-Carlo was teleurstellend, maar dat heeft me niet uit mijn lood geslagen. We hebben de focus behouden en teruggeslagen in Zweden. We hebben het perfect gedaan."

Neuville greep al snel de leiding in Zweden. "Dat hadden we niet verwacht. Het kwam er dus op aan om slim te zijn en uit te halen als we de kans hadden. Dat hebben we gedaan en dus is mijn zege verdiend."

"In de powerstage (de laatste rit waar er extra punten te verdienen zijn, red) heb ik niet meer aangedrongen, omdat ik de zege niet op het spel wou zetten. Die twee extra punten zijn een leuke bonus."