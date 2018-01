De motor van Ramon is maar net op tijd door de keuring geraakt. "Ik had geen vuurpijl bij en er was een probleem met mijn kettingbescherming. Gelukkig kon ik dat allemaal oplossen. Net voor de deadline werd mijn motor gekeurd."

Motor Ramon net op tijd gekeurd De motor van Ramon is maar net op tijd door de keuring geraakt. "Ik had geen vuurpijl bij en er was een probleem met mijn kettingbescherming. Gelukkig kon ik dat allemaal oplossen. Net voor de deadline werd mijn motor gekeurd."

Motorrijder Ramon: "Prijzen zijn te gek voor woorden" Jeroen Ramon is voor het eerst sinds 2006 weer bij in de Dakar. "Ik start zonder assistentie, de prijzen zijn te gek voor woorden", zegt de 53-jarige Belg. "Voorzichtig zijn, goed navigeren en geen problemen, zo hoop ik de finish te halen."

"Beter doen dan vorig jaar" Tom Colsoul eindigde vorig jaar met de Pool Jakub Przygonski als zevende. "Het doel is om dit jaar beter te doen", zegt de Belgische corijder. "Toen kenden we heel wat problemen. Voorbereiding, focus en gespaard blijven van technische problemen, dat is het recept voor een zorgeloze Dakar."

★ ★ ★ OFFICIAL COMPETITORS LIST #Dakar2018 ★ ★ ★ 335 vehicles (and 523 adventurers) ✅ 139 Bikes ✅ 49 Quads ✅ 103 Cars and SxS ✅ 44 Trucks List Competitors 👉 https://t.co/EGn6z56Owz #Dakar40th 🇵🇪🇧🇴🇦🇷 #DakarHeroes pic.twitter.com/reYlUEjcfr

De Dakar-rally is toe aan zijn 40e editie en de 10e in Zuid-Amerika. De rally start vandaag met een proloog in Lima, de hoofdstad van Peru. Via Bolivia belandden de deelnemers uiteindelijk in Argentinië waar op zaterdag 20 januari in Cordoba de finish ligt.

