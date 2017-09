Thierry Neuville krijgt een Noorse ploegmaat bij Hyundai

Begin volgende maand zal Mikkelsen voor het eerst plaatsnemen in zijn Hyundai, tijdens de WRC-rally van Spanje. Eerder dit seizoen kwam hij in het WK al uit voor Skoda en Citroën. In Spanje neemt Mikkelsen de plaats in van de Nieuw-Zeelander Haydon Paddon.

Tijdens de slotwedstrijden in Wales en Australië zal Mikkelsen vermoedelijk Dani Sordo vervangen. Thierry Neuville, tweede in de WK-stand na Sébastien Ogier, blijft gezien zijn klassement buiten schot.

De komst van Mikkelsen naar Hyundai heeft geen gevolgen voor de huidige teams Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul, Dani Sordo/Marc Marti en Hayden Paddon/Seb Marshall. "Zij blijven ook in het seizoen 2018 onder contract", zo klinkt het in de mededeling.